Новые загрузки китайского DeepSeek приостановлены в Южной Корее

Новые загрузки китайского ИИ-приложения DeepSeek приостановлены в Южной Корее, сообщает Reuters. Управление по защите данных Южной Кореи в понедельник сообщило, что пошло на этот шаг после того, как DeepSeek признала, что не учитывает некоторые правила агентства по защите персональных данных.
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