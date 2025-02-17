Новые загрузки китайского DeepSeek приостановлены в Южной Корее

Новые загрузки китайского ИИ-приложения DeepSeek приостановлены в Южной Корее, сообщает Reuters. Управление по защите данных Южной Кореи в понедельник сообщило, что пошло на этот шаг после того, как DeepSeek признала, что не учитывает некоторые правила агентства по защите персональных данных.