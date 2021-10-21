Директор Ивана Краско Смородинов рассказал о состоянии артиста после инсульта

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал про здоровье 91-летнего артиста после инсульта. По словам директора, несмотря на появление Ивана Краско на вручении 29-й Царскосельской художественной премии, чувствует артист себя не очень хорошо.