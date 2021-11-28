Детский омбудсмен Дагестана предложила отделить детдомовских сирот от остальных

Махачкала, 28 ноября. Уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова считает, что в действующее законодательство необходимо вернуть норму, согласно которой приоритет при обеспечении сирот жилплощадью отдается выпускникам детдомов.