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Детский омбудсмен Дагестана предложила отделить детдомовских сирот от остальных

Детский омбудсмен Дагестана предложила отделить детдомовских сирот от остальных

Махачкала, 28 ноября. Уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова считает, что в действующее законодательство необходимо вернуть норму, согласно которой приоритет при обеспечении сирот жилплощадью отдается выпускникам детдомов.

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