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Антироссийские санкции Великобритании: удар по собственной экономике?

Антироссийские санкции Великобритании: удар по собственной экономике?

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что новый пакет антироссийских санкций Великобритании больше ударит по самой британской экономике.

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