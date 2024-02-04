Мойес о том, что Каземиро придержал Альвареса в штрафной в матче с «МЮ»: «Это пенальти, думаю. Захват двумя руками – это регби, в футболе это недопустимо»

В матче 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» крупно проиграл «МЮ» (0:3). В первом тайме Каземиро двумя руками придержал Эдсона Альвареса при розыгрыше углового, но арбитр Энди Мэдли не зафиксировал фол.
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