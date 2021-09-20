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ЦИК обработал более 70% бюллетеней на выборах в Госдуму

ЦИК обработал более 70% бюллетеней на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму восьмого созыва с 48,85% голосов. Об этом свидетельствуют результаты обработки 73,27% протоколов избирательных комиссий, опубликованных Центризбиркомом в понедельник, 20 сентября.

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