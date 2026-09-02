Как будет функционировать Евросоюз в условиях стратегического перенапряжения

К осени 2026 г. Европейский союз подходит в условиях внутренних и внешних вызовов. Брюсселю предстоит одновременно поддерживать Украину, адаптироваться к кризису в отношениях с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, развивать собственную оборонную промышленность, сдерживать миграционные потоки, а также отвечать на технологическую и торговую конкуренцию со стороны Китая Фото: GettyImages Все эти задачи не новы для европейской интеграции, но беспрецедентным становится их сочетание.
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