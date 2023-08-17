Закон и Порядок

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Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

Политнавигатор 15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.

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