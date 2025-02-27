Меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет назвали эффективными в РАН

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени НМ. Римашевской Нина Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметила, что предлагаемые меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет могут быть полезны для стимулирования населения.