Меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет назвали эффективными в РАН

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени НМ. Римашевской Нина Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметила, что предлагаемые меры поддержки рождаемости среди россиян от 30 лет могут быть полезны для стимулирования населения.
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