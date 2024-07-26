Опубликовано расписание возобновлённых электричек между Смоленском и Витебском

Пригородные поезда будут ходить с пересадками в соседнем со Смоленской областью белорусском регионе и с оплатой в разных валютах Обнародовано расписание возобновляемых электричек, которые свяжут Смоленск и Витебск.
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