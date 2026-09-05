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Енисей-2 – Спартак-2 – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая лига Б, 6 сентября 2026

Во воскресенье, 6 сентября, сыграют Енисей-2 и Спартак-2 в рамках Второй лиги Б. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.

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