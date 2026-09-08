Промышленный суд Курска взыскал 5 тысяч за рекламный звонок

Суд обязал сервис выплатить курянину 5 тысяч рублей за звонок без согласия и ещё 13 тысяч рублей за судебные расходы на юриста.
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