УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ СВОИ АНАЛИЗЫ КРОВИ

Доступно об общем анализе крови: учимся понимать свои анализы К показателям общего анализа крови относятся (в скобках указана аббревиатура показателя): Гемоглобин (HGB) - находящийся внутри эритроцитов белок, кото рый отвечает за насыщение организма кислородом.
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