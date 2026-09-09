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Политолог Мезюхо: спор Мерца и Вайдель показывает поляризацию общества в Германии

Политолог Мезюхо: спор Мерца и Вайдель показывает поляризацию общества в Германии

Политолог Иван Мезюхо заявил, что спор канцлера Германии Фридриха Мерца и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель показывает поляризацию немецкого общества по вопросам миграции, экономики и продолжения украинского конфликта.

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