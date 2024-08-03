Ученые назвали кисломолочный продукт, который снижает риск аллергии

Врачи также отметили, что кисломолочные продукты особенно полезны в сочетании с злаками и ягодами.Ученые обнаружили неожиданный продукт, который может помочь снизить риск развития аллергии и ее последствий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии