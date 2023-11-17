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Оби Микел об африканских семьях: «Твои деньги не твои. Родственники считают, что ты им должен, звонят спросить не о твоих делах, а о том, что ты им дашь. У тебя остается меньше денег, чем у них»

Оби Микел об африканских семьях: «Твои деньги не твои. Родственники считают, что ты им должен, звонят спросить не о твоих делах, а о том, что ты им дашь. У тебя остается меньше денег, чем у них»

«Мы нечасто об этом говорим, но когда вы приезжаете из Африки, когда зарабатываете деньги, то эти деньги не ваши.

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