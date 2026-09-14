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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла о режиме виртуального сэйфти-кара: «Все по правилам. У «Макларена» нет никаких комментариев»

Руководитель « Макларена » прокомментировал работу гоночного директора «Ф-1» на Гран-при Испании . Ландо Норрис оказался единственным в группе лидеров, кто уже проехал мимо заезда на пит-лейн в тот момент, когда был включен режим виртуальной машины безопасности (VCS), и не провел пит-стоп с экономией времени.

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