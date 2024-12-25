«Русским мужикам надо пить горячие напитки» Под Тверью восстанавливают старинные традиции чаепития. Кто меняет Россию?

В середине XIX века в Тверской губернии открылась первая в России чайная. Это был род общественной столовой, где можно было выпить горячего чая, перекусить, почитать свежие газеты и даже составить с помощью писца нужные бумаги.
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