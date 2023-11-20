На Филиппинах погибли девять человек из-за землетрясения

Девять человек погибло в результате сильного землетрясения на Филиппинах, 15 человек получили ранения, сообщает местная газета Philippine Star со ссылкой на национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).
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