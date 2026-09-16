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Пятый канал

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Паническая атака или сердечный приступ? Врач рассказала, как отличить симптомы

Паническая атака или сердечный приступ? Врач рассказала, как отличить симптомы

Резкий страх смерти, учащенное сердцебиение и боль в груди могут быть признаками панической атаки, однако самостоятельно исключить серьезные заболевания по ощущениям невозможно.

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