Российское руководство считает «абсолютно неприемлемой» выходку соседнего государства. «Старый друг лучше новых двух», – гласит народная мудрость.
Ереван обвели вокруг пальца: Армения горько поплатится за предательство РФ
Комментарии
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Наталья Иванова
А это как в казино, все знают что казино не проигрывает, но тем не менее идут играть. Каждый думает, что именно он достоин выиграть джекпот. Садятся выиграть кружевные труселя, а проигрывают свои сатиновые, причем последние, а заодно дом, жену, и детей (на органы). Я когда-то прочитала инфу, что в Армении самое большое американское посольство, и уже тогда поняла, что эта страна обречена на майдан и хаос. Тут не нужно быть аналитиком семи пядей во лбу. Американское посольство - это троянский конь для любой страны. Должны же они свои бабки отбивать когда-то... Как показывает практика, все "народные" премьеры почему-то исключительно проамериканские и управлять страной совершенно не способны, что в итоге приводит к полному краху экономики и полной зависимости от США.
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4 час.
Виктор Тимошевский
Двоежопие,оно всегда приводит к краху. Пашиняну недолго осталось,если полоумный Джо не окажет всеобьемлющей помощи. Не безвозмездной естественно.
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4 час.
zn
zygmund nedialkow
Выходит сто уже и Армения не нужна мировой элите.
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22 мин.
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