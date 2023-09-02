Ереван обвели вокруг пальца: Армения горько поплатится за предательство РФ

Наталья Иванова

А это как в казино, все знают что казино не проигрывает, но тем не менее идут играть. Каждый думает, что именно он достоин выиграть джекпот. Садятся выиграть кружевные труселя, а проигрывают свои сатиновые, причем последние, а заодно дом, жену, и детей (на органы). Я когда-то прочитала инфу, что в Армении самое большое американское посольство, и уже тогда поняла, что эта страна обречена на майдан и хаос. Тут не нужно быть аналитиком семи пядей во лбу. Американское посольство - это троянский конь для любой страны. Должны же они свои бабки отбивать когда-то... Как показывает практика, все "народные" премьеры почему-то исключительно проамериканские и управлять страной совершенно не способны, что в итоге приводит к полному краху экономики и полной зависимости от США.