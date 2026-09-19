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Газета.ру

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Трамп заявил, как супруга Мелания спасла его от попытки унижения в ООН

Трамп заявил, как супруга Мелания спасла его от попытки унижения в ООН

Президент США Дональд Трамп возмутился инцидентом, произошедшим в штаб-квартире ООН, когда перед ним и его супругой Меланией остановился эскалатор — Трамп заявил, что первая леди спасла президента собственным телом.

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