Разработчик подлодок рассказал, как новые АПЛ будут бороться с роботами

Атомные атомные подводные лодки пятого поколения, разработанные для ВМФ России, смогут успешно бороться с подводными роботами, заявил гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит в интервью, опубликованном 14 августа РИА Новости.
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