С них ведь всё и началось! Этот нелёгкий момент выбора или хороший шанс для нас?

ВТ Василий Топчий А хотят ли Абхазия и Южная Осетия в Грузию, их кто-нибудь спросил?

Наталия Совершенно верно! Автор при этом забывает, что Россия и некоторые другие государства официально признали независимость этих республик. Абсурдно и недопустимо даже предполагать, что Россия может позволить себе распоряжаться судьбой народов независимых государств.. Ни осетины, ни абхазы никогда не забудут и не простят Грузии пролитую кровь своих соотечественников. Все это похоже на провокацию.