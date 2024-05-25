Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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С них ведь всё и началось! Этот нелёгкий момент выбора или хороший шанс для нас?

С них ведь всё и началось! Этот нелёгкий момент выбора или хороший шанс для нас?

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Любопытные дела творятся у наших южных границ. Закон об иноагентах в Грузии может стать поводом для разрыва "тёплых" отношении Тбилиси и Коллективного Запада.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
А хотят ли Абхазия и Южная Осетия в Грузию, их кто-нибудь спросил?
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11 час.
Наталия
Совершенно верно! Автор при этом  забывает, что Россия и некоторые другие государства официально признали независимость этих республик. Абсурдно и недопустимо даже  предполагать, что  Россия может позволить себе распоряжаться судьбой народов независимых государств.. Ни осетины, ни абхазы никогда не забудут и не простят Грузии пролитую кровь своих соотечественников. Все это похоже на провокацию.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Референдум отложен. Как я понимаю из-за уточнение формулировок вопроса на референдуме. «Объединение — это создание нового государства. То есть в соответствии с итогами такого референдума Южная Осетия должна создать с Россией новое государство. Мы собираемся создавать новое государство, даже в случае, если Южная Осетия войдет в состав России? Да нет же, конечно. Мы не создавали новое государство, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Одно дело — вхождение, другое — объединение» - свазал К. Затулин в 2022 году.
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4 час.

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