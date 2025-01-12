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Культуромания

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ЕС вводит новые налоговые правила для произведений искусства

ЕС вводит новые налоговые правила для произведений искусства

1 января Европейский союз ввел новые налоговые правила для произведений искусства. Директива 2022/542 позволяет государствам-членам снижать налоги на продажу произведений искусства при условии, что ставка превышает 5 процентов, хотя в то же время они должны отказаться от своей предыдущей, более сложной системы налогообложения.

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