Стармер уговаривает европейцев «геройский умереть» за Украину Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Пока в Саудовской Аравии проходят мирные переговоры, отодвинутый от них британский премьер Кир Стармер источает яд и грозит «новой войной».