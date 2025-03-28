Стармер уговаривает европейцев «геройский умереть» за Украину Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Пока в Саудовской Аравии проходят мирные переговоры, отодвинутый от них британский премьер Кир Стармер источает яд и грозит «новой войной».
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