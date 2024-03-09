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Аспас о Мбаппе в «Реале»: «Легко сказать, что они будут уничтожать. «ПСЖ» с Месси и Неймаром тоже собирался стать бомбой, но ни разу не выиграл ЛЧ»

– Ожидаешь ли ты, что «Реал» будет доминировать в Ла Лиге на протяжении следующих сезонов, если переход Мбаппе подтвердится? – Для Ла Лиги это было бы хорошо, потому что чем сильнее игроки будут приходить, тем больше будет отдачи и экономического дохода.

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