Shot: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов, сообщает Telegram-канал Shot. По данным Telegram-канала, Гасанов погряз в долгах, его компания ООО "Банда Фудс" задолжала более 800 тысяч рублей.
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