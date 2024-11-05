Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Хочется надеяться что Дональд Трамп  и Владимир Путин  найдут общий язык.Депутат Слуцкий: ...
  • Сергей Крюков
    что это она озаботилась...у неё же с ними один менталитет...😜Матвиенко о мигра...
  • Дмитрий Гурин
    Что-то подобное он вроде уже обещал.....Трамп заявил о св...

Shot: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

Shot: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов, сообщает Telegram-канал Shot. По данным Telegram-канала, Гасанов погряз в долгах, его компания ООО "Банда Фудс" задолжала более 800 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх