Симеоне о вылете от «Реала» в ЛЧ: «Чувствовал себя хреново в первые дни – это было несправедливо. После «Барсы» перезаряжал батарейки в Аргентине»

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«Мадрид» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, по пенальти – 4:2). Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами.