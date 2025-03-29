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Симеоне о вылете от «Реала» в ЛЧ: «Чувствовал себя хреново в первые дни – это было несправедливо. После «Барсы» перезаряжал батарейки в Аргентине»

«Мадрид» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, по пенальти – 4:2).  Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами.

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