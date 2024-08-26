Русские разбирают самое большое подземное хранилище газа Украины? Львов под десятком мощных ударов русских ВКС

Львов находится под десятком мощных ударов русских ВКС. Почему атака на него самая мощная — даже на Киев прилётов меньше? Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко предположил, что таким образом русские разбирают самое большое подземное хранилище газа Украины.
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