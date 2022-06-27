Украинский эколог обвинил Россию в смерти трех тысяч черноморских дельфинов

В Черном море за три месяца войны погибло не менее трех тысяч дельфинов. Об этом сообщил руководитель украинского научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, возложивший ответственность за это на Россию.
В Черном море за три месяца войны погибло не менее трех тысяч дельфинов. Об этом сообщил руководитель украинского научно-исследовательского отдела природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, возложивший ответственность за это на Россию.
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