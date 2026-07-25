История и археология: Как Бодуэн I по прозвищу «Железная Рука» похитил принцессу и основал легендарную династию графов Фландрии

Средневековое графство Фландрия, которое находилось на территории современной Бельгии, а также частично Франции и Голландии, было основано в IX веке отважным воином Бодуэном, сражавшимся с викингами, после того, как он похитил дочь императора Карла Лысого.
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