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Культурология.рф

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История и археология: Как Бодуэн I по прозвищу «Железная Рука» похитил принцессу и основал легендарную династию графов Фландрии

История и археология: Как Бодуэн I по прозвищу «Железная Рука» похитил принцессу и основал легендарную династию графов Фландрии

Средневековое графство Фландрия, которое находилось на территории современной Бельгии, а также частично Франции и Голландии, было основано в IX веке отважным воином Бодуэном, сражавшимся с викингами, после того, как он похитил дочь императора Карла Лысого.

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