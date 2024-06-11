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Россия добилась рекордного сокращения добычи нефти за год

Россия добилась рекордного сокращения добычи нефти за год И тем не менее добыча в РФ превышает ее целевой показатель в рамках ОПЕК+.

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