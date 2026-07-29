Приволжская прокуратура: Назначено наказание за избиение таксиста

В аэропорту Казани житель Марий Эл напал на таксиста после отказа в поездке в декабре 2024 года. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил наказание — 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии