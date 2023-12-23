РФ удержит часть взноса ОЗХО на финансирование Группы по расследованию

ТАСС/EPA/BART MAAT Россия и еще некоторые партнеры удержат часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование Группы по расследованию и идентификации, которую навязали США, заявила РИА Новости Мария Захарова.