Сенатор: Монголия не будет портить отношения с Россией в угоду решениям МУС

Монголия не собирается в угоду безобразным и маргинальным решениям так называемого Международного уголовного суда (МУС) портить отношения с Россией, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
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