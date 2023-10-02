Полная безвкусица: что такое «клюющие» ногти и как их исправить

Полная безвкусица: что такое «клюющие» ногти и как их исправитьПочему появляются «клюющие» ногтиЧтобы понять, есть ли у вас «клюющий» кончик, просто посмотрите на ноготь сбоку – если форма (при условии, что у вас есть хоть какая-то длина) напоминает клюв птицы или коготь, смотрящий вниз, значит, загибание у вас есть.