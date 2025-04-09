Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие..."Убрал ковер быст...
  • Балу -
    Даипох на них... Что на бриттов, что на олигархов... Надо побольше бриттам проблем создавать на их островах, чтобы им...Суперяхты российс...
  • Владимир Негода
    .... и Русские должны смотреть на это средневековье ?!"Убрал ковер быст...

Иванка Трамп взбудоражила соцсети роликом о России: Что она хотела этим сказать?

Иванка Трамп взбудоражила соцсети роликом о России: Что она хотела этим сказать?

Avia.pro - СМИ Иванка Трамп, дочь экс-президента США, снова оказалась в центре внимания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Ошибаетесь, первая жена Дони была чешкой. Ее отец был чехом, а мать-австрийкой)
Ответить
14 час.
Владимир Елкин
А почему &quot;дочь экс-президента&quot;? Трампа уже сместили?
Ответить
13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
правы. Ошибся.
Ответить
10 час.
наверх