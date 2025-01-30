Подача документов на итальянскую визу теперь доступна без предварительной записи

Визовый центр Италии Almaviva, который обслуживает туристов в разных регионах России, запустил новую услугу — «Премиум-сервис», позволяющую подавать документы на визу без необходимости предварительной записи .
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