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100 Дорог

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Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Соловьёву она уже точно не нужна!Подача документов...
  • Эльдар Алиев
    🤔😳😳😳Россияне продолжа...
  • N N
    Поменьше бы уже писали о многодетных. А то - одна льгота, другая, третья... Молча делдайте, не трепите нервы остальны...Многодетные семьи...

Подача документов на итальянскую визу теперь доступна без предварительной записи

Подача документов на итальянскую визу теперь доступна без предварительной записи

Визовый центр Италии Almaviva, который обслуживает туристов в разных регионах России, запустил новую услугу — «Премиум-сервис», позволяющую подавать документы на визу без необходимости предварительной записи .

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Соловьёву она уже точно не нужна!
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