Андрей Травников поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, губернатор Андрей Травников, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Аксёненко отметили вклад работников строительной отрасли в укрепление экономики, в развитие региона и поздравили их с Днём строителя.