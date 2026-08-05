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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Андрей Травников поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, губернатор Андрей Травников, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Аксёненко отметили вклад работников строительной отрасли в укрепление экономики, в развитие региона и поздравили их с Днём строителя.

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