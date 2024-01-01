Приметы и поверья на сегодня 2 января 2024 года могут подсказать чего стоит ожидать в будущем Ольга СкимДревнерусские приметы и поверья на 2 января 2024 года, помогут разобраться в том, что же можно и нельзя делать в этот зимний день.