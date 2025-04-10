В Республике Татарстан местная жительница предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, повлекших за собой гибель граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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