Пользователь сайта «Пикабу» под ником ArsenZa выложил рассказ о том, как правильно выбирать мясо: «Когда я написал пост о хитростях продавцов в магазинах, то в комментариях появилось множество негативных отзывов по поводу того, что я оскорбляю честных тружеников прилавка и вообще мясники не лучше, а врачи неучи, это вообще кошмар.
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