Генпрокурор РФ рассказал о нарушении прав участников СВО

В России участники СВО встречаются с нарушениями своих прав. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил сожаление по поводу поступающих к ним сигналов о нарушениях прав ветеранов, их семей и близких родственников, которых не так уж и мало.
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