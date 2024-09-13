В России появится музыкальная дорожная разметка

Госкомпания «Автодор» разработала музыкальную разметку для своих магистралей. По заявлению главы компании Вячеслава Петушенко в интервью изданию «Коммерсантъ», музыкальная разметка разработана на базе уже применяемой шумовой, которая при помощи нанесения меток на асфальте сигнализирует водителю, что автомобиль приблизился к обочине.
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