В России появится музыкальная дорожная разметка

Госкомпания «Автодор» разработала музыкальную разметку для своих магистралей. По заявлению главы компании Вячеслава Петушенко в интервью изданию «Коммерсантъ», музыкальная разметка разработана на базе уже применяемой шумовой, которая при помощи нанесения меток на асфальте сигнализирует водителю, что автомобиль приблизился к обочине.