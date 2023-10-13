В Ташкенте обсудили нынешнее состояние и перспективы инициативы "Пояс и путь"

Ташкент, 12 октября /Синьхуа/ -- В среду в Международном институте Центральной Азии /МИЦА/ в Ташкенте состоялся круглый стол на тему "Пояс и путь": новые возможности для стран Центральной Азии", посвященный 10-летию инициативы, сообщает корр.