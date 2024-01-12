Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр Попов
    ДЕРМА 15-20%% в любой стране. А этих на КОЛЬЯ.В Кремле назвали ...
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  • Алексей Васильев
    За одно упоминание оптимищации в положительном ключе практиченски у любой отрасли расстреливать надо. Медицина, образ...Россия — северная...

Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

Перед нанесением ударов по объектам хуситов в Йемене президенту США Джо Байдену следовало бы уведомить конгресс об операции и «и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке», заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.

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