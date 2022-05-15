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Этим летом на Татышеве в Красноярске сдадут детский городок и бассейн

Этим летом на Татышеве в Красноярске сдадут детский городок и бассейн

Остров Татышев — наша любовь и гордость, наш Central park, оазис в городских джунглях. Но последнее время о нем много споров — стоит ли его так активно благоустраивать или лучше оставить побольше нетронутых уголков природы? Журналистка NGS24.

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