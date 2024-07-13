Всех стрелков на СВО! Ну, что господа предприниматели, повелись на западные фишки, на создавали ЧОПов, орудие всём на раздавали? Вот и результат, 90-е вам покажутся цветочками!

Константин Самарин

Понятно, что банда тесно повязана с руководством района, и полицией. Иначе они-бы не чувствоыали себя стгль вольготно. И вправду, все напоминает начало 90-х, когда банды, состоящие из уголовиков и м56тов вместе терроризировали бизнесменов, а власи, получив свою долю от рэкита, за4рывали на это глаза, часто даже руководя та4ими бандами.