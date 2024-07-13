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Разборки в стиле 90-х: вооруженная банда напала на ночной клуб в Приморье

Более 30 человек с оружием напали на ночной клуб Puzzle Club в приморском селе Андреевка. Они устроили жесткую драку с охраной, стреляли по окнам и вылавливали на улице сотрудников, которым приходилось срывать с себя фирменные футболки, чтобы избежать расправы.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Всех стрелков на СВО! Ну, что господа предприниматели, повелись на западные фишки, на создавали ЧОПов, орудие всём на раздавали? Вот и результат, 90-е вам покажутся цветочками!
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11 час.
Константин Самарин
Понятно, что банда тесно повязана с руководством района, и полицией. Иначе они-бы не чувствоыали себя стгль вольготно. И вправду, все напоминает начало 90-х, когда банды, состоящие из уголовиков и м56тов вместе терроризировали бизнесменов, а власи, получив свою долю от рэкита, за4рывали на это глаза, часто даже руководя та4ими бандами.
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10 час.

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