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«Он как будто немного выпил. Словно полевой вместо вратаря в воротах». Кин о Де Хеа, пропустившем мяч между ног перед голом «Эвертона»

Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа за ошибку в игре «Ман Юнайтед» и «Эвертона» (3:1). Во вчерашней игре Кубка Англии вратарь после удара Нила Мопе пропустил мяч между ног.

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